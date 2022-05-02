Россияне могут активизировать войска непризнанного Приднестровья: Данилов объяснил, как это может изменить фронт

Россияне могут активизировать войска непризнанного Приднестровья: Данилов объяснил, как это может изменить фронт

По словам секретаря СНБО, сегодня многие страны хотят решить свои вопросы за счет Украины.

Россияне могут активизировать войска непризнанного Приднестровья. Фронт это не изменит. Но дополнительное напряжение, если там появится большое количество российских войск, может произойти.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

"Наши военные этот вопрос держат на контроле. Вопрос вообще Приднестровья и всех горячих точек, которые сделала Российская Федерация за годы своего существования современной истории, все они находятся на контроле. Я уже говорил, чтобы грузины начали, по крайней мере, громко говорить, что та территория, которую в 2008 году у них забрала РФ из-за войны, для нас бы это была помощь. Если бы молдоване говорили о Приднестровье, что давайте как-нибудь будем территорию забирать себе, потому что это их территория, для нас это была бы помощь", — отметил он.

По словам Данилова, на сегодняшний день многие страны хотят решить свои вопросы за счет Украины.

"На сегодняшний день очень много стран, которые хотят за наш счет решить свои вопросы. После того, как РФ пойдет насмарку, они вернут свои территории. Но за счет нашей крови, к сожалению, наших военных, наших детей. Это не совсем корректно. Они бы должны были в этом участвовать", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВС Украины рассказали, что Россия не оставляет попыток выйти на границы Херсонской области

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