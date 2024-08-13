Россияне могут готовить на Курщине провокацию с химическим оружием – Центр противодействия дезинформации

Россия, вероятно, готовит в Курской области провокацию с жертвами гражданских.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Пропаганда РФ начала активно продуцировать фейки о планах Сил обороны Украины использовать запрещенное оружие", – говорится в сообщении.

По словам руководителя ЦПД, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко, подобная активность российских пропагандистов может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы планируют совершить смертельные провокации с целью дискредитации ВСУ и обвинения Украины в нарушении международного законодательства.

"Россияне могут готовить провокацию с химическим оружием, поскольку сообщения о якобы использовании Украиной такого вооружения они распространяют именно сейчас", – заявил Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что Украина не использует запрещенное оружие, действует цивилизованно и защищает гражданских жителей Курской области от российских обстрелов.

"Впрочем, России нужны жертвы среди их гражданских, чтобы обвинить Украину. Поэтому они готовы убить собственных людей, как это уже делала ФСБ руками ИГИЛ в "Крокус Сити Холл"", — отметил руководитель ЦПИ.

По информации центра, роспропаганда традиционно использует фейки о якобы "преступлениях" украинских военных, поскольку реальных фактов и доказательств насилия не существует. В частности, сейчас разгоняется история о якобы расстрелянной беременной женщине, аналогично байкам, которые россияне распространяли в 2014 году в начале вторжения в Донецкую и Луганскую области.

"Сейчас Россия привлекает креативные агентства и театральные студии, которые финансируются по закрытым статьям минобороны РФ для производства контента с якобы оккупированных Украиной территорий", — подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, бои в Курской области продолжаются и сейчас ведутся на окраине райцентра Коренево. Аналитик BILD выяснил, до каких деревень в Курской области дошли ВСУ.

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