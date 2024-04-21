Россияне могут изменить планы насчет нового наступления — ISW

Украина получит западную помощь, что изменит ход событий на поле боя.

Украина, вероятно, будет находиться в значительно улучшенном оперативном положении до июня 2024 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Российское военное командование, очевидно, рассмотрит существенные изменения в крупномасштабной наступательной операции, которую оно, как ожидается, начнет в июне, хотя все еще может продолжаться по плану", – считают эксперты.

Украинские силы, скорее всего, воспользуются достаточной помощью США в сфере безопасности, чтобы умерить последующие российские операции в июне 2024 года.

По словам начальника Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, это предполагаемый месяц, когда российские войска начнут ожидаемое крупномасштабное летнее наступление.

Российские военные, скорее всего, пришли к выводу, что украинские силы не смогут защититься от текущих и будущих наступательных операций России из-за задержек или полного прекращения военной помощи США.

"Это предположение было непременной частью оперативного планирования России нынешним летом", — отметили аналитики.

Ранее аналитики сообщили, что недостаток оружия и ПВО позволяет оккупантам продвигаться на фронте.

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