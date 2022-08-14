Россияне могут изменить приоритеты на Донбассе, чтобы ослабить давление ВСУ на юге — ISW

Оккупанты могут изменить приоритеты наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от контрнаступательных действий на юге Украины.
С 6 августа оккупанты проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.
Аналитики говорят, что за последнее время российские войска якобы сократили свои наступательные действия к востоку от города Северск, что в Бахмутском районе Донбасса.
С 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в районе Северска. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут стать попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области.
Аналитики ISW считают, что таким образом оккупанты могут пробовать отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и могут создавать условия для перехода в контрнаступление.
Ранее военный эксперт Петр Черник отметил, что все переходит в стадию затяжной войны.
Читайте также: