Россияне могут изменить приоритеты на Донбассе, чтобы ослабить давление ВСУ на юге — ISW

Оккупанты могут изменить приоритеты наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от контрнаступательных действий на юге Украины.

С 6 августа оккупанты проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

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Аналитики говорят, что за последнее время российские войска якобы сократили свои наступательные действия к востоку от города Северск, что в Бахмутском районе Донбасса.

С 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в районе Северска. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут стать попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области.

Аналитики ISW считают, что таким образом оккупанты могут пробовать отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и могут создавать условия для перехода в контрнаступление.

Ранее военный эксперт Петр Черник отметил, что все переходит в стадию затяжной войны.

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