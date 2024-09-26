Россияне могут наступать на еще одну область Украины: военный эксперт об опасной ситуации на фронте

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что после оккупации Угледара россияне могут начать наступление на Запорожскую область.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24".

Снегирев считает, что оккупация Угледара крайне невыгодна Украине, ведь после этого оккупанты могут начать наступление на Запорожскую область.

"Угледар рассматривался, как один из платцдармов украинского контрнаступления, в том числе и на Приазовье. Это будут серьезные потери для Украины. Я не исключаю дальнейшего наступления, в том числе и в Запорожской области. Посмотрите на интенсивность обстрелов самого Запорожья за последние 2-3 дня". То есть оккупанты после Угледара будут решать вопрос по установлению полного контроля над Запорожской областью", — сказал он.

Напомним, военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ заявили, что продолжают держать оборону в Угледаре. Таким образом, бойцы опровергли информацию о выходе из города.

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