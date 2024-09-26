Россияне могут наступать на еще одну область Украины: военный эксперт об опасной ситуации на фронте

Эксперт считает, что ситуация на фронте сложная.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что после оккупации Угледара россияне могут начать наступление на Запорожскую область.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев 24".
Снегирев считает, что оккупация Угледара крайне невыгодна Украине, ведь после этого оккупанты могут начать наступление на Запорожскую область.
"Угледар рассматривался, как один из платцдармов украинского контрнаступления, в том числе и на Приазовье. Это будут серьезные потери для Украины. Я не исключаю дальнейшего наступления, в том числе и в Запорожской области. Посмотрите на интенсивность обстрелов самого Запорожья за последние 2-3 дня". То есть оккупанты после Угледара будут решать вопрос по установлению полного контроля над Запорожской областью", — сказал он.
Напомним, военные 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ заявили, что продолжают держать оборону в Угледаре. Таким образом, бойцы опровергли информацию о выходе из города.
Читайте также:
- При каких условиях Путин двинется на Днепр и Запорожье: эксперт рассказал, чем грозит потеря Угледара
- "Вариантов разрешения кризиса нет": эксперт оценил ситуацию в Угледаре
- "Угледар держится": Коваленко о ситуации в городе и последствиях его возможной потери