Россияне могут оккупировать важный населенный пункт на западе Донеччины: карта ISW

Оккупация возможна при условии, что российские войска сохранят нынешние темпы продвижения в этом районе.

Российские войска могут оккупировать населенный пункт в Новопавловском направлении. Армия РФ недавно продвинулась к восточной части Великой Новоселки, и, вероятно, захватит населенный пункт в ближайшие недели.

Об этом сообщает ISW.

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Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад к кладбищу в восточной части Великой Новоселки. Недавние российские наступления восточнее Великой Новоселки и недавний российский захват Времивки (южнее Великой Новоселки) указывают на то, что украинские войска, вероятно, больше не удерживают позиции к югу от Великой Новоселки.

"Российские войска недавно физически перекрыли все наземные линии связи Украины (GLOCs) в Великую Новоселку в рамках продолжающихся российских усилий по усложнению украинской логистики в поселении и заставить украинские войска уйти из поселения в ближайшем будущем. Они, вероятно, захватят Большую Новоселку. Новоселку в течение ближайших недель или месяцев", — говорится в сообщении.

В то же время аналитики считают, что российские наступления, вероятнее всего, будут оставаться медленными. Дело в том, что Великая Новоселка расположена рядом с несколькими реками, что может осложнить русское передвижение. Ранее оккупанты испытывали трудности с переправами через реки, а тактические особенности местности, обеспечивающие достаточное укрытие или маскировку, пожалуй, усложнят возможность русских войск использовать захват Великой Новоселки для достижения оперативно важных успехов на западе Донецкой области.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

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