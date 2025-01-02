Военный эксперт назвал цель России на Кураховском направлении

Противник продвигается не только на территории Кураховской ТЭС, но и на территории трубного завода.

Об этом сообщил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в интервью изданию Эспрессо.

"К сожалению, есть тактические успехи оккупантов. Сейчас основной акцент боев на Кураховском направлении будет смещен к населенному пункту Дачное. Это стратегический населенный пункт как для Сил обороны Украины, так и соответственно оккупантов. Говорится о том, что этот населенный пункт прикрывает фактически трассу Курахово - Запорожье. Основная логистическая составляющая Сил обороны Украины. Поэтому и все намерения оккупантов соответственно акцентированы то ли на непосредственном установлении контроля, то ли огневом контроле над этой локацией" — отметил эксперт.

Он также отметил, что после активной фазы боев на Кураховском направлении подразделения врага, вероятно, будут переброшены на Покровское направление.

"Если говорить о вообще Кураховском направлении, то можем констатировать, что после активной фазы боевых действий на этом направлении соответственно подразделения сил оккупационной армии будут переброшены на Покровское направление. Не случайно после захвата населенного пункта Шевченко это один из флангов Покровского направления. Оккупанты будут пытаться развивать тактические успехи уже непосредственно в направлении Покровска. От Шевченка до Покровска расстояние до двух километров. Если говорить в целом о ситуации на Покровском направлении, то соответственно после захвата не только Шевченка, но и Украинска оккупанты имеют цель фланговый охват позиций Сил обороны Украины, сосредоточенных в Покровской агломерации. Это соответственно и Мирноград, и Покровск, и дальше оперативные тылы", — подчеркивает Снегирев.

Он отметил, что сейчас фиксируется продвижение оккупантов в районе населенных пунктов Соленое и Воздвиженка.

"Сейчас есть продвижение оккупантов в районе населенного пункта Соленое, и есть информация о продвижении оккупантов в районе населенного пункта Воздвиженка. А это уже достаточно опасный сценарий для Сил обороны Украины. Но как и на Кураховском, так и на Покровском направлении основные бои будут разворачиваться за локации. На Покровском направлении - это трасса Покровск - Павлоград. Но стоит говорить о том, какие настроения царят в украинских СМИ. До админграницы Днепропетровской области осталось уже 8 километров. Эти 8 километров еще надо преодолеть, потому что Покровск - это большой промышленный город с развитой промышленной инфраструктурой, и так называемой промкой. Кроме того, там речь идет о подготовке как непосредственно города, так и об инженерно-фортификационных сооружениях вокруг города, до самого города примерно до двух километров", — добавил эксперт.

Напомним, военный рассказал, что происходит в Покровске и почему враг тормозит наступление.

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