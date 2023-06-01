Россияне могут планировать наступление на поселок под Бахмутом: в ISW сообщили детали

Российские оккупационные войска, вероятно, преследуют цель наступать на Хромово, что под Бахмутом Донецкой области. В настоящее время россияне усилили количество артиллерийских обстрелов в этом направлении.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Специалисты со ссылкой на российского военного блоггера пишут, что российские силы преследуют цель захватить Хромово, чтобы создать условия для будущих усилий для продвижения в направлении Краматорска. Этот город расположен в 34 км северо-западнее Бахмута. Потому армия РФ усилила артиллерийские удары в этом направлении.

Кроме того, он утверждал, что бои продолжаются между Ивановским и Клещиевкой, у самой Клещиевки продолжаются позиционные бои. Отмечается, что силы регулярной армии РФ, добровольческие формирования и силы безопасности так называемой ДНР занимают позиции в Бахмуте, а "вагнеровцы" продолжают свою постоянную помощь на месте.

Тем временем украинский Генштаб сообщил, что 31 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута. Также оккупанты провели безуспешные наступательные операции вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-восточнее Бахмута) и Белой Горы (12 км юго-западнее Бахмута).

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

Напомним, в утренней сводке 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили на Донбассе 21 вражескую атаку.

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