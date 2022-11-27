Россияне могут покинуть Запорожскую АЭС: президент "Энергоатома" назвал признаки этого

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС, которую они захватили и угрожают ядерным терроризмом.

Об этом он сказал 27 ноября в эфире телемарафона.

Котин отметил, что "Энергоатом" наблюдает за ситуацией вокруг оккупированной АЭС и сейчас есть признаки того, что они, вероятно, готовятся покинуть наш атомный объект.

"Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти", – отметил Котин.

Президент "Энергоатома" отметил, что это не означает, что РФ может уже скоро выйти из нашей АЭС, однако есть признаки того, что они готовятся это сделать. Он добавил, что Россия могла заминировать Запорожскую АЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские террористы еще в начале полномасштабной войны против Украины захватили крупнейшую АЭС в Европе – Запорожскую АЭС. Они регулярно обстреливают нашу атомную станцию, угрожая миру ядерной катастрофой.

Известно, что 23 ноября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Они обсудили вопросы создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Денис Шмигаль рассказал, что Бельгия будет помогать Украине в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС.

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