Россияне могут повторить массированную ракетную атаку: Гетьман назвал ближайшую угрозу обстрелов

Майор запаса, военный обозреватель Алексей Гетьман

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Россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.

Об этом сказал майор запаса, военный обозреватель Алексей Гетьман сказал в эфире телемарафона 6 апреля.

Противник может снова запустить ракеты разных типов после ночи на 5 апреля.

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Эксперт считает, что этой ночью российская воздушная атака была не совсем массированной.

«23 ракеты — это гораздо меньше, чем россияне запускали при массированных атаках. Поэтому можно ожидать, к сожалению, что будет еще одна атака», — сказал Гетьман.

По мнению Гетьмана, россияне могут выпускать ежемесячно более 100 ракет, поскольку пока у них есть такая возможность. Если больше месяца не было обстрелов, запасы различных ракет могут вырасти до 200 единиц как баллистических, так и крылатых ракет.

Эксперт напомнил, что россияне уже прибегали к тактике обстрелов в течение нескольких дней, когда следует один обстрел, а за ним через пару дней следующий. На два обстрела сразу было использовано то количество ракет, которое россияне смогли изготовить за период паузы в ударах.

«Могли быть удары 60-70 ракет, а потом еще раз — 60-80 ракет. Различные ракеты. Баллистика и Шахеды комбинированы», — сказал Гетьман.

Он добавил, что «Шахедов» у россиян хватает.

«Можно предположить, к сожалению, что если они уже приступили к массированным ракетным атакам — может быть в ближайший день-два может еще одна атака по аналогии», — подчеркнул Гетьман.

Напомним, ночью и по состоянию на 6:30 утра 6 апреля Киев и остальная Украина оставались под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России. Жители слышали громкие взрывы в столице и сообщения об атаках нескольких городов.

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