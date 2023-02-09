Россияне могут принять решение о высадке десанта: в ГУР назвали направления

Во время наступления российские оккупанты могут принять решение о высадке десанта на севере или на юге нашей страны.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов во время телемарафона.

"Если говорим о классической десантной операции. Такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

Представитель ГУР заявил, что россияне могут принять решение о десанте.

"Такое решение было бы самоубийственным для россиян. Такой десант будет очень быстро уничтожен на территории Украины. Так же, как были колоссальные потери во время начала полномасштабного вторжения в гостомельском аэропорту (Киевская область), когда украинцы нанесли сокрушительные потери захватчикам", — добавил Юсов.

Ранее аналитики Института войны сообщили, что оккупанты пошли в наступление на Луганщине. Геолокационные кадры подтвердили достижение россиян в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватово.

Накануне украинская разведка определила три возможных направления нового наступления российских войск: Донбасс, Луганщина и Запорожье. В то же время, как ожидается, в Херсонской области и Крыму оккупанты будут находиться в обороне.

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