Россияне могут ракетами обстрелять ОРДЛО: в СНБО сообщили о "методичках" пропагандистов

Россияне могут ракетами обстрелять ОРДЛО: в СНБО сообщили о "методичках" пропагандистов

Если РФ предупреждает о провокациях – значит она их готовит.

Российские оккупанты могут ракетами ударить по временно оккупированным территориям Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В СНБО отметили, что российские оккупанты работают по старым методичкам, которые Украина уже хорошо изучила. В частности, если сообщается о "провокациях со стороны ВСУ", это значит, что РФ готова убивать мирных украинцев.

"Рашисты сначала сообщают, что Украина обстреливает территорию с мирным населением, а позже сами обстреливают эти позиции, совершая очередной инфопривод и оправдывая этим свои военные преступления. Сейчас сетью распространяется фейковая информация о том, что ВСУ вроде бы собирают несанкционированный митинг (санкционированных в ОРДЛО нет) для дальнейшего обстрела ракетой "Точка-У". Рашисты перестраховываются и заранее готовят население к обстрелу оружием, которое, по их словам, есть только в Украине", — говорится в сообщении.

В то же время, российские преступники не призывают людей оставаться дома, а наоборот — лишь предупреждают их о том, что готовы убивать гражданских.

Напомним, российские войска 15 апреля нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание полностью разрушено, свидетельствуют фото.

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