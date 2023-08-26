Россияне могут снова активизироваться на оси Купянск-Лиман в ближайшие месяцы — британская разведка

Из-за успехов украинских военных на юге и близ Бахмута, россияне могут снова попытаться вернуть себе утраченную инициативу на фронте.

В течение следующих нескольких месяцев россияне могут снова увеличить интенсивность наступлений на Купянском и Лиманском направлениях в Украине.

Об этом сообщает разведка Британии в ежедневной сводке 26 августа.

"Существует реальная возможность того, что Россия увеличит интенсивность своих наступательных действий на оси Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев, вероятно, с целью продвижения на запад к реке Оскол и создания буферной зоны вокруг Луганской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское контрнаступление потеснило российские войска в Бахмуте и на юге Украины. Несмотря на это, говорят в британской разведке, западная группа российских войск продолжила мелкомасштабные атаки на северо-востоке, на участке Купянск-Лиман, и добилась "некоторых ограниченных локальных успехов".

"Поскольку Украина продолжает постепенно отвоевывать позиции на юге, российская военная стратегия предполагает, что она попытается вернуть себе инициативу, вернувшись к наступательным действиям на оперативном уровне. Купянск-Лиман является одним из потенциальных направлений для этого", – говорят в Минобороны Британии.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, какая обстановка сейчас на Купянском и Бахмутском направлениях.

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