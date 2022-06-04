Россияне могут установить контроль над Луганской областью в течение двух недель — ISW

Россияне могут установить контроль над Луганской областью в течение двух недель — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Россия может установить контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель.

Американцы со ссылкой на британскую разведку отмечают, оккупантам страны-агрессорки может удаться захват региона. Впрочем, они терпят значительные потери.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

Отмечается, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка. Однако России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

"Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях", — говорится в сообщении.

Кроме того, ISW со ссылкой на российского микроблогера сообщают, что почти вся 35-я российская общевойсковая армия была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

Также сообщается, что российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана. Таким ином вряд ли смогут осуществить значительное продвижение к Славянску в Донецкой области.

Американские исследователи отмечают, что армия РФ не имеет должного медицинского обеспечения. Следовательно, медики проводят чрезмерное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования в Минобороны государства-террористки. Это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции, считают в ISW.

Как сообщалось, в настоящее время армия Российской Федерации при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк в Луганской области. Враг усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

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