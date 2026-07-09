Россияне могут выдавать себя за украинцев: генерал назвал сценарии провокаций в Польше

Польша / © Associated Press

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Россия может организовать в Польше провокации, во время которых диверсанты будут выдавать себя за украинцев.

Об этом заявил бывший командир польского спецподразделения GROM, генерал Роман Полько, пишет портал InPoland.

По его словам, среди возможных сценариев – атаки на объекты критической инфраструктуры, диверсии и отключения электроэнергии.

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Полько считает, что Россия может действовать по сценарию "маленьких зеленых человечков" под чужим флагом.

"Под видом, например, возмущенных украинцев, они могли бы начать атаку на критически важную инфраструктуру", - сказал генерал.

По его словам, целью такой операции может быть создание общественного возмущения против украинцев и перенаправление внимания Польши с помощью Украины на внутренние проблемы.

Генерал отметил, что польские спецслужбы уже неоднократно сообщали о задержании граждан Украины или Беларуси, подозреваемых в работе на Россию.

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Он не исключает, что Москва может использовать подобных агентов для повреждения инфраструктуры или организации масштабных перебоев с электроэнергией, а затем представить это как действия украинцев.

Не прямая война, а провокация

По оценке польских и западных служб, Россия пока не имеет достаточного потенциала для прямого нападения на НАТО.

В то же время, угроза для стран восточного фланга Альянса остается. Наиболее вероятным сценарием считают не полномасштабное вторжение, а ограниченную военную провокацию, соединенную с масштабной дезинформационной кампанией.

В последние дни западные медиа и политики также предупреждают о возможных российских провокациях в Польше или одной из стран Балтии.

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Российские государственные медиа называют такие сообщения манипуляциями Запада.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что государство готовится к разным сценариям, но призвал граждан не паниковать.

"Я не хочу никого пугать, но ближайшие месяцы, также из-за изменения характера войны в Украине, могут быть действительно критическими", - сказал Туск.

По его словам, наибольшее беспокойство из-за возможных действий России испытывают страны Балтии.

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Напомним, ранее США и европейские разведки предупредили, что Россия в ближайшие месяцы готовит военные провокации против Польши и стран Балтии. Из-за постоянных угроз и нарушения воздушного пространства российскими дронами польские власти активно готовятся к обороне — в стране создают огромный армейский резерв и заранее обучают гражданское население в случае начала войны.

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