Россияне могут захватить Авдеевку в ближайшие недели – BILD (карта)

Аналитик BILD допускает, что Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели.
Оккупационные войска России успешно продвигаются в Авдеевке Донецкой области по двум направлениям – на юго-востоке и в центре города.
Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, россияне могут захватить город в ближайшие дни или недели.
"Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ (выделены зелёным - ред.). Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружён и падёт. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", — заявил Репке.
По подсчетам аналитика, ширина коридора, остающегося в ВСУ между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 км.
Несмотря на ухудшение ситуации, командование ВСУ не собирается покидать город, поэтому он "повторяет судьбу Бахмута".
"ВС РФ успешно наступают благодаря преимуществу над ВСУ в артиллерии. Сейчас оно составляет примерно 5:1. Россия активно использует артиллерию калибра 152 и 122 мм, РСЗО «Град» и минометы. Российское превосходство ощутимо и в воздухе. С самолётов сбрасывают тяжёлые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. У Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники", — добавил эксперт.
Напомним, по данным аналитиков ISW, российские военные недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и восточнее Невельского. Позиционные бои продолжались в районе Новокалинового, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, у Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского.
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