Россияне могут захватить Авдеевку в ближайшие недели – BILD (карта)

Аналитик BILD допускает, что Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели.

Оккупационные войска России успешно продвигаются в Авдеевке Донецкой области по двум направлениям – на юго-востоке и в центре города.

Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, россияне могут захватить город в ближайшие дни или недели.

"Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ (выделены зелёным - ред.). Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружён и падёт. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", — заявил Репке.

Наступление войск РФ на Авдеевку/Фото: BILD

По подсчетам аналитика, ширина коридора, остающегося в ВСУ между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 км.

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Несмотря на ухудшение ситуации, командование ВСУ не собирается покидать город, поэтому он "повторяет судьбу Бахмута".

"ВС РФ успешно наступают благодаря преимуществу над ВСУ в артиллерии. Сейчас оно составляет примерно 5:1. Россия активно использует артиллерию калибра 152 и 122 мм, РСЗО «Град» и минометы. Российское превосходство ощутимо и в воздухе. С самолётов сбрасывают тяжёлые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. У Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники", — добавил эксперт.

Напомним, по данным аналитиков ISW, российские военные недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и восточнее Невельского. Позиционные бои продолжались в районе Новокалинового, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, у Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского.

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