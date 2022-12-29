Россияне могут запустить по Украине более 100 ракет: военный эксперт о предстоящих обстрелах

Противник выпускает все, что можно, и откуда можно.

Враг из стратегических бомбардировщиков и других средств может запустить по Украине более 100 ракет.

Об этом сказал в эфире телеканала FREEДОМ руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что пока оккупанты имеют хоть какой-то запас ракет, обстрелы Украины будут продолжаться. По его словам, из-за ненависти и агрессии, культивируемой Кремлем, оккупанты готовы уничтожать украинцев всем, чем можно: "хоть палками и камнями забрасывать, если ракеты закончатся".

"Я не сомневаюсь, что пока Россия на складах имеет хоть несколько десятков ракет, они не прекратят обстрелы территории Украины. Я не сомневаюсь, что российский президент Путин поставил все на ставку того, чтобы продолжать войну ради сохранения своей власти. И он от этого не отступит, пока его не остановит всем цивилизованным миром», – говорит эксперт.

Чтобы пополнять запасы, РФ нужно производить больше ракет, сейчас они с этим не справляются. Российский ВПК входит в стагнацию, в том числе из-за санкций, считает Мусиенко.

Добавим, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил: Россия восстанавливает и возобновляет парк авиационной техники. Следующий ракетный удар может быть более массированным, чем 29 декабря.

В Харьковской области во время ракетных ударов россиян 29 декабря погибли два человека. Есть раненый.

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