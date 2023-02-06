Россияне мощно обстреляли Херсонскую область, а часть Одессы до сих пор сидит без света: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать. Ситуация в регионах на 6 февраля по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: один обстрел в сутки — Новгород-Северский район, из АГС (25 взрывов). Без жертв и разрушений.

Сумская область: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громад области: Эсманской, Середино-Будской, Дружбовской. Было зафиксировано 17 "прилетов" без потерь и разрушений.

Запорожская область: за прошедшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Щербаки, Затишье, Малиновка, Темировка, Преображенка, Приморское, Орехов, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Волшебное, Новояревка, Новоандреевка, Каменское, Малые Щербаки, Степное, Павловка.

Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Подробная информация уточняется.

Днепропетровщина: за прошедшие сутки враг продолжал террор жителей области.

Вчера утром агрессор ударил по Синельниковскому району. Попал по Великомихайловской громаде. Россияне били из тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Но снаряды повредили линию электропередач.

Ночью было неспокойно на Никопольщине. Из ствольной артиллерии россияне обстреляли

Марганецкую громаду. Более 20 вражеских снарядов было выпущено в сторону мирного населения. Без жертв. Все последствия атак еще выясняются.

Харьковщина: в результате вчерашнего утреннего удара утром ракетами С-300 по центру Харькова — одно попадание было в академию городского хозяйства имени А.М. Бекетова, второе – в жилые дома. Ранения получили 5 человек.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое.

В Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.

За сутки в результате артиллерийских, минометных и ракетных обстрелов повреждения получили 8 многоквартирных домов, 1 объект инфраструктуры, 1 офисное помещение и 3 автомобиля.

Главные усилия россияне сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

В Купянском направлении враг стрелял по районам Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении под огонь россиян попали Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: в течение суток уменьшились интенсивность обстрелов позиций и окраин Торецкой громады.

Вчера в результате вражеского артобстрела был поврежден дом и произошло возгорание крыши дома в г.Торецк (с.Дружба).

Ситуация напряженная, но контролируемая.

Ночью по Очеретинской громады были единичные обстрелы позиций по линии боевых действий. Утром интенсивность обстрелов увеличилась.

Авдеевская ВА: к утру произошел массированный артобстрел города. Снаряды попали в центральную часть. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По линии обороны вокруг Авдеевки продолжаются хаотические обстрелы позиций.

Интенсивность боев вблизи Бахмута, Соледара, Угледара не уменьшается.

Участились обстрелы Курахово и Кураховской громады. В частности, за прошедшие сутки — 5 обстрелов: окрестности Курахового и правого берега Кураховского водохранилища, ракетные удары по Горняку и пгт. Кураховка. Раненых и погибших нет.

В течение суток — обстрелы Северска (разрушены несколько частных домов) и населенных пунктов громады.

Не прекращаются обстрелы поселков Торское и Заречное Лиманской громады.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 1 раненый.

Одесская область: продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на одной из подстанций в Одесской области – ситуация пока остается сложной. Без света остаются около 300 тысяч абонентов. В Одессе и районах области работают Пункти Незламності, кроме этого развернуты специальные палатки от ГСЧС.

Николаевщина: вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Без жертв и пострадавших.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, под обстрелы попали Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное. Всего около 20 населенных пунктов.

Российские оккупанты проводят обыски в населенном пункте Крынки Херсонской области с целью похищения у гражданского населения лодок, водных двигателей и другого оборудования для перемещения водой.

В результате вчерашнего массированного огня по Чернобаевке повреждены 6 жилых домов. Также разрушения получили и жизненно важные коммуникации – электролинии, газопровод и водопровод.

Один человек получил ранение, пострадавший госпитализирован.

Также оккупанты открыли огонь по зданию лицея в Херсоне. Из-за вражеской атаки произошел пожар в двухэтажном помещении учебного заведения. Без жертв.

В течение суток получили ранения 4 человека. Из освобожденной Херсонщины автотранспортом эвакуированы 40 человек, из них 4 – дети.

Отпечаток войны на целом народе: как украинцы будут жить дальше

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