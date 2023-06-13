Россияне на фоне контрнаступления ВСУ готовятся к разным сценариям — ГУР

Россияне лишь делают вид, что ситуация на оккупированном полуострове стабильная.

Россияне на тел украинского контрнаступления готовятся к разным сценариям войны, даже к отступлению в Крым, о чем свидетельствуют действия оккупантов.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

В разведке отмечают, что россияне лишь делают вид, что ситуация на оккупированном полуострове стабильная.

"Крым продолжает быть хабом, логистический центр по переброске живой силы и вражеской техники на временно оккупированные территории Юга и Востока. Там ситуация для россиян стабильная, но активные действия украинских сил обороны заставляют их готовиться к разным сценариям", — отметил Андрей Юсов.

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Также по словам Юсова, россияне активно проводят минирование инженерных сооружений и траншеи по всему периметру полуострова.

"Они готовятся, в том числе к отступлению на территорию Крыма", – подчеркнул представитель разведки.

Ранее в разведке отметили, что во временно оккупированном Крыму, в Армянске, россияне готовят теракт на химическом предприятии "Крымский титан". Если там произойдет взрыв – это будет искусственная техногенная катастрофа, ужасающая по своим последствиям.

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