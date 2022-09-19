Россияне на фоне успехов ВСУ готовятся обороняться на юге: Гуменюк рассказала детали

ВСУ продвигаются и их успехи достаточно существенны, что нельзя сказать об армии РФ.
В связи с скорым продвижением ВСУ российские войска пытаются обустроить новые рубежи обороны на южном фронте.
Об этом рассказала спикер командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что продвижение украинских войск очень хорошо видно на карте и достаточно убедительно.
"Они (российские войска — ред.) пытаются обустроить очередной эшелон обороны. Очередной рубеж. Поскольку эти, которые они использовали и готовили заранее, разрушены. ВСУ продвигаются. Вы видите на карте, продвижение войск есть, и наше углубление убедительно. И это означает, что рубежи обороны упадут, и им будут нужны новые", — сказала Гуменюк.
Напомним, военный эксперт назвал направление, где ВСУ могут прорвать оборону оккупантов.
Как сообщалось, оккупанты пытаются мобилизовать мужчин и обещают "туристические путешествия" пенсионерам.
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