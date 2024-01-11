Россияне на фронте могут открыть еще одно направление боевых действий – подполковник НГУ

Подполковник НГУ Михаил Крыжановский предполагает, что россияне могут открыть еще одно направление боевых действий против Украины.

Наступательно-штурмовые действия россиян будут продолжаться и в любую минуту может открыться новое направление боевых действий.

Об этом Михаил Крыжановский, подполковник НГУ, командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" рассказал в эфире "Эспрессо".

"Ожидать, что РФ прекратит наступательную кампанию в зимний период не стоит, зима еще продолжается. Судя по ситуации на фронте, возможно, откроется какое-то новое направление, поэтому наступательно-штурмовые действия противника однозначно будут продолжаться. Потенциал враг не теряет", – сказал подполковник НГУ.

По его словам, сейчас ситуация на поле боя сложная – россияне не оставляют попыток проводить наступательно-штурмовые действия на нескольких направлениях по линии боевого столкновения.

"Тем более, что из-за погодных условий ухудшилась логистика с обеих сторон, но, несмотря на это, Силы обороны устойчиво держат позиции и отражают вражеские атаки с учетом преимущества захватчиков в боеприпасах и артиллерии. Ситуация критическая, но контролируемая", — прокомментировал Михаил Крыжановский.

Напомним, ранее представитель Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо рассказал, что российские оккупационные войска продолжают наступать на Купянском направлении в Харьковской области. Впрочем, захватчики несут значительные потери в технике и личном составе.

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