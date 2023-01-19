Россияне на Крещение в течение часа обстреливали дома в Харьковской области: детали атаки (фото)

Оккупанты били из артиллерии по домам людей.

Российские войска утром 19 января, на Крещение, в течение часа из артиллерии избивали по селу Тимофеевка Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела зафиксировано около 20 ударов. Оккупанты повредили четыре частных дома и хозяйственные постройки.

"Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковщины. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары с артиллерии по селе Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Россияне повредили гражданские дома. / Фото: Олег Синєгубов

Войска РФ разбомбили гражданские постройки / Фото: Олег Синєгубов

К слову, накануне Щедрого вечера оккупанты также ударили по домам Харьковщины. Обстреляли россияне пгт Двухлетнюю. В результате атаки войск РФ погибли и пострадали люди.

Напомним, оккупанты за 16 января обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский район области. Два человека были ранены.