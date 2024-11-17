Россияне на Купянском направлении вышли к реке Оскол — британская разведка

По информации британской разведки, российская оккупационная армия усилила наступление на Купянск Харьковской области, выйдя к реке Оскол к югу от города. Тем самым оккупанты разрезали логистические линии на восточном берегу реки.

Об этом говорится в сообщении британского Минобороны.

"Российское наступление южнее Купянска постепенно расширяется, Россия пытается усилить давление на украинские силы в этом районе", — отмечают в британской разведке.

Именно поэтому еще в прошлом месяце украинские власти издали приказ об эвакуации гражданского населения из Купянска и близлежащих районов.

По оценкам Купянской военной администрации, в районе Купянска осталось 4000 гражданских. Довоенное население составило 27 тысяч человек.

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В британской разведке напомнили, что 13 ноября российские войска, вероятно, попытались проникнуть в Купянск с северо-востока. Украинский Генштаб сообщил о четырех волнах российских атак подряд.

"Купянск является важным транспортным узлом и логистическим узлом. Украинцы вернули Купянск под свой контроль в сентябре 2022 года", — говорится в сводке разведки.

Напомним, на днях армии РФ удалось на технике добраться до жилой застройки в Купянске в Харьковской области. Содействовал продвижению врага туман. Впрочем, украинским военным удалось выбить окупантов оттуда.

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