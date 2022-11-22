Россияне на оккупированном Донбассе прикрываются студентами как "живым щитом" — Генштаб

Захватчики разместились в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.
В захваченном городе Енакиево на Донетчине россияне продолжают готовить принудительно мобилизованных с территории ОРДЛО в ряды российских оккупационных войск.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 22 ноября.
Так называемых инструкторов оккупанты разместили в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты. Таким образом, россияне прикрываются студентами как "живым щитом".
В оккупированное Дебальцево Донецкой области перебросили отдельные подразделения "вагнеровцев" и "кадыровцев".
Кроме того, выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе Молочанска Запорожской области. По имеющейся информации, были высвобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты.
Мобилизация в России и на оккупированных территориях
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне во временно оккупированном Крыму продолжают скрытую мобилизацию.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия планирует еще две волны мобилизации на зиму-весну. По его словам, Путин объявит всеобщую мобилизацию в России в феврале 2023-го.
В то же время, в РФ провели опрос, показавший, что россияне испытывают апатию, в частности из-за мобилизации. Матери и жены российских мобилизованных требуют открытой встречи с Путиным.
Тем временем командование РФ пытается запугать "отказников". Так, в Белгородской области полиция демонстративно осуществила публичный арест двух военнослужащих, якобы отказавшихся выполнить "боевой приказ".