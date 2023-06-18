Россияне на оккупированных территориях приступили к экстренной вакцинации своих войск — "Атеш"

оккупанты на временно оккупированных территориях начали вакцинировать своих солдат, коллаборантов и тех, кто имеет российский паспорт. От чего именно вакцина пока неизвестна.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

По данным партизан, в канун врагов в Херсонской области уже скосила холера.

"Россия в спешке начала вакцинировать людей в Голой Пристани, Новой Каховке и Старой Збурьевке. Все эти населенные пункты Херсонской области оккупированы россиянами. Вакцинацию враги проводят в спешке", — говорится в сообщении.

Партизаны убеждены, что это очередное доказательство того, что захватчики готовятся совершить очередной акт экологического терроризма.

"Очень надеемся, что все обернется, но зная Россию шансы невелики", – заявили партизаны движения "Атеш".

Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную территорию Херсонской области. Это может свидетельствовать о готовящейся провокации на химическом предприятии «Крымский титан.

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