Россияне на отдельных направлениях готовятся к наступлению, ВСУ отразили врага у Бахмута — Генштаб

Армия русской Федерации активно ведет разведку. оккупанты на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Несмотря на большие потери, россияне продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещиевка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 февраля.

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных, четыре из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населённых пунктов Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино — Сумское и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Богоявленку, Новоукраинке, Пречистовке, Большой Новоселке и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляно п