Россияне на Пасху обстреляли храм в Никополе, есть ранены: подробности и фото

Россияне в воскресенье, 16 апреля, обстреляли церковь в Никополе Днепропетровской области. Там во дворе ранили 2 человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Россияне на Пасху обстреляли жилые дома и храм в Никополе.

"Повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, автомобили и храм. Ранены два гражданина, которые находились на территории храма. По предварительным данным, огонь по гражданским объектам велся из ствольной артиллерии", — говорится в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Никополе пострадали мужчина и женщина.

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