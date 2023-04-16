Россияне на Пасху обстреляли храм в Никополе, есть ранены: подробности и фото

Прокуратура по факту обстрела открыла производство.
Россияне в воскресенье, 16 апреля, обстреляли церковь в Никополе Днепропетровской области. Там во дворе ранили 2 человека.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Россияне на Пасху обстреляли жилые дома и храм в Никополе.
"Повреждения получили жилые дома, хозяйственные сооружения, автомобили и храм. Ранены два гражданина, которые находились на территории храма. По предварительным данным, огонь по гражданским объектам велся из ствольной артиллерии", — говорится в сообщении.
Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Никополе пострадали мужчина и женщина.
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