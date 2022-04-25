Россияне на Пасху обстреляли Кременчуг: стало известно, кто погиб в результате атаки и в каком состоянии раненные

Россияне на Пасху обстреляли Кременчуг: стало известно, кто погиб в результате атаки и в каком состоянии раненные

По инфраструктуре Кременчуга и района оккупанты 24 апреля нанесли 9 ракетных ударов, в результате чего произошли пожары, погибли и пострадали люди.

Всего в результате ракетного обстрела Кременчуга Полтавской области, который цинично атаковали россияне на Пасху, один человек погиб и 7 - получили травмы разной степени.

Об этом утром 25 апреля на брифинге сообщил начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник.

По его словам, погибшим является работник местной ТЭЦ. Еще пять человек, получивших ранения, тоже работники ТЭЦ. О еще двух он не уточнил.

"Все раненые госпитализированы в больницы города и им оказывается надлежащая медицинская помощь", – рассказал Ледник.

Начальник Кременчугской районной военной администрации также заявил, что по имеющимся данным, в жилищный сектор Кременчуга, к счастью, ни одна из ракет не попала. Экологическая ситуация в городе, по его словам, соответствует норме и никаких случаев о повреждении объектов инфраструктуры, содержащих аммиак, не установлено.

В свою очередь начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин уточнил, что пожар на Кременчугском НПЗ, который произошел из-за вражеского обстрела ракетами, уже ликвидирован.

"Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован сегодня, около 10 часов утра", — написал он.

Напомним, отопительный сезон в Кременчуге из-за ракетных обстрелов россиян оказался под угрозой.

Как сообщалось, вечером 24 апреля Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

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