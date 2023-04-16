Россияне на Пасху обстреляли Запорожскую область: первые подробности

Россияне ночью 16 апреля обстреляли Запорожскую область. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Взрывы в Запорожской области раздались вечером, 16 апреля после объявления воздушной тревоги. Известно, что оккупанты атаковали дачные дома. Пока известно, что обошлось без жертв.

"Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, автомобили, но главное — без пострадавших. Сейчас все профильные службы работают на месте прилета: ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье на Пасху 16 апреля во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

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