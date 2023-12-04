Россияне на "Шахеды" начали устанавливать термобарические боевые части: почему это очень опасно для ВСУ

Новые термобарические боевые части могут поражать сотни квадратных или кубических метров. Это значительная угроза для ВСУ.

РФ начала оснащать самолето-снаряды типа Shahed-136 новой боевой частью – термобаричной. Ее вес составляет целых 40 кг.

Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на заявление специалиста в области связи, РЭР и РЭБ Сергея Бескрестнова, известного как Сергей "Флэш".

Термобарическая боевая часть, которую еще неправильно называют "вакуумной бомбой", прежде всего предназначена для поражения закрытых помещений. Это совершенно новый уровень угрозы, говорят эксперты.

"Для понимания опасности 40-кг термобаричного заряда: более 10 раз меньше 3-кг заряда реактивного огнемета "Шмель" поражает объем в 80 кубических метров в замкнутом пространстве, или 50 квадратов на открытой местности", — говорят эксперты.

Какое действие 40-кг термобарической боевой части для Shahed-136 – сложный вопрос, так как многое зависит от ее вида (однотактовое или двухтактовое) и компонентов, но в любом случае речь будет идти о возможности поражения уже сотен квадратных или кубических метров.

Ибо вес этой термобарической боевой части может сравниться с тяжелой реактивной огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек". Вес ее боевой части официально не обнародован, а неофициальные дают разбрасывание в пределах от 30 до 90 кг (но существуют несколько версий самых реактивных снарядов с массой от 173 до 217 кг).

Сергей "Флэш" говорит, что такой заряд может поразить большую часть территории подстанции или склада, но дело в том, что термобарический боеприпас эффективен в замкнутых помещениях, включая жилые дома из-за избыточного давления во фронте ударной волны.

"Во время детонации термобарического боеприпаса однотактного действия при его взрыве образуется ударная волна, по которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образуется "облако" с температурой 2400-2600 °C, которое "живет" около одной секунды. Это "облако", в отличие от ударной волны от фугасного боеприпаса, "растекаясь" заполняет весь объем. То есть от него невозможно спрятаться за углом. Кроме сверхвысокой температуры при взрыве образуется мощная ударная волна, которая поражает легкие, органы слуха и т.д.", - объясняют в Defence Expres.

В то же время является ли этот боеприпас одноактным пока неизвестно. Если речь идет о более старом двухтактном типе, то сначала он распыляет жидкость, образующую газовоздушную смесь, а уже потом идет подрыв этого "облака". Такой старый тип менее эффективен на открытой местности и сильнее зависит от погодных условий.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник рассказал, что есть конкретные образцы вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны в пользу ВСУ. Речь идет об авиации, в частности истребителях F-16, дальнобойных ракетах, тяжелых бомбах, РЭБ и т.д.

Читайте также: