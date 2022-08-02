Россияне на Славянском направлении обстреляли из разного вооружения районы 10 населенных пунктов — Генштаб

Оккупанты на Славянском направлении били из ствольной и реактивной артиллерии в районах 10 населенных пунктов.

Россияне на Славянском направлении обстреляли из разного вооружения районы 10 населенных пунктов. Также нанесли авиаудар.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Также читайте Россия ракетами обстреляла Львовщину: во время воздушной тревоги раздался взрыв

“На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курулька, Грушуваха, Дибривно, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Васильевка Первая и Крестище. Нанес авиаудару возле Дубровного. Отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Довгенького и Долины, группы отошли”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, на Донецком направлении оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Систематически используют средства огневого поражения. Главная цель – сковать действия наших войск и не допустить их переброс на угрожающие направления.

“На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Враг нанес авиаудару неподалеку от Серебрянки. Вел воздушную разведку БпЛА возле Кривой Луки. Противник попытался наступать в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка. Получил решительный отпор наших воинов и отошел. На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцева, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы”, — отметили в Генштабе.

Российские войска также пытались продвигаться в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут, однако получили на орехи и с потерями отошли.

В направлении Возрождения – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

“На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовка. Оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли. На направлении Донецк – Пески враг имеет частичный успех”, — отметили в штабе.

Напомним, что ВСУ могут взять в котел около 20 тысяч российских оккупантов.

Читайте также: