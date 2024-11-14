Россияне на ВОТ гонят мигрантов из Центральной Азии в свою армию: детали

Новоиспеченных бойцов россияне отправляют на полигоны вдоль линии боевого столкновения, а после – "в мясные штурмы".

На оккупированных территориях юга Украины россияне давят на мигрантов из Центральной Азии, чтобы те заключали контракты с армией РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

С начала полномасштабной войны россияне завозили на оккупированные территории мигрантов как дешевую рабочую силу для восстановления уничтоженных захватчиками домов. Однако сейчас из-за кризиса строительная отрасль в России останавливается, а на мигрантов давят, чтобы те вступали в армию.

Также читайте На оккупированной Херсонщине учеников принудительно учат руководить беспилотниками

Так, мигрантов вызывают на допросы, где предлагают заключить военный контракт и обещают службу на второй линии. Но на самом деле после этого новоиспеченных бойцов отправляют на полигоны, расположенные вдоль линии боевого столкновения, а затем – "в мясные штурмы".

"Центр национального сопротивления призывает сообщать обо всех причастных к такому рекрутингу, а также о месте скопления российских военных, чтобы контракты оккупантов завершились быстрее", — отметили в ЦНС.

Напомним, в сентябре в российском Красноярске было задержано 520 мигрантов из Центральной Азии. Тем, кто получил гражданство РФ, вручили повестки.

Читайте также: