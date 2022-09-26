Россияне на временно оккупированных территориях усиливают террор местного населения – Генштаб

Также россияне на временно оккупированных территориях терроризируют местных жителей.

Об этом 26 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают проведение так называемых "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины. Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Путин лично не разрешил своим войскам отступить из Херсона и испортил отношения с командирами.

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