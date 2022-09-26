Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне на временно оккупированных территориях усиливают террор местного населения – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне на временно оккупированных территориях усиливают террор местного населения – Генштаб

Фото: Мариупольский горсовет

Российские оккупанты продолжают проводить фейковые "референдумы".

Также россияне на временно оккупированных территориях терроризируют местных жителей.

Об этом 26 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Оккупанты продолжают проведение так называемых "референдумов" на временно занятых и оккупированных территориях Украины. Враг усиливает фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия. Значительное внимание уделяется проверке личных мобильных телефонов местных жителей на предмет сотрудничества с Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Путин лично не разрешил своим войскам отступить из Херсона и испортил отношения с командирами.

Читайте также:

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация