Россияне на юге наступали на два населенных пункта и получили билеты на "концерт Кобзона" — Генштаб

Российские оккупанты в Запорожском и Южнобужском направлениях пытались наступать.

Однако захватчики получили билеты на концерт Кобзона и отступили.

Об этом 25 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"В Запорожском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Удары авиации подверглись районам населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки. На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы. Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в Таврическом районе под огнем наших воинов захлебнулась и оккупанты отступили" ", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты предприняли неудачную попытку наступления на Харьковском направлении.

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