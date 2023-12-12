Россияне на юге Украины формируют новые штурмовые подразделения из офицеров – Генштаб

В эти подразделения набирают офицеров, которые не способны командовать подчиненными, недисциплинированы и имеют слабую мотивацию.

Российская армия формирует штурмовые отряды из офицеров на юге Украины – такой приказ издал генерал-полковник РФ Михаил Теплинский.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона.

Новые штурмовые подразделения россиян на юге

"Командующий российских оккупантов "Днепр" генерал Теплинский издал приказ о формировании штурмовых подразделений из числа офицерского состава", – сказал спикер украинского Генштаба.

Он добавил, что главными критериями для отбора офицеров в новые штурмовые подразделения являются их неспособность к командованию подчиненными, личная недисциплинированность и слабая мотивация.

"Это эдакие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века", — отметил Ковалев.

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Он также сообщил, что в целом Теплинский, командующий группировкой российских войск "Днепр", не пользуется авторитетом среди военнослужащих.

"В частности, его подчиненные говорят, что он не заботится о жизни личного состава. Достаточно обыденная и прозаическая ситуация как для российских командующих", – уточнил спикер Генштаба ВСУ.

К слову, по состоянию на 9 декабря Россия потеряла в войне против Украины около 3278 офицеров после начала полномасштабного вторжения.

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