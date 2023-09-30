"Россияне набирают новый ударный кулак, но ВСУ не остановить": DeepState о ситуации на линии фронта

Во время контрнаступления ВСУ добились значительных успехов на разных участках фронта. Оккупанты пытались продвинуться, однако понесли потери.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый описал ситуацию на линии фронта и отметил, что враг пытается перехватить инициативу, однако ВСУ не остановить, пишет "Эспрессо".

"На Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. Сейчас россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления. Оккупанты обстреливают села и наших военных. Было замечено, что враг перебрасывает войска на другие направления", — отметил Погорелый.

По его словам, на Бахмутском направлении особых изменений нет.

"Серая зона — это железнодорожное покрытие в районе Клищиевки, там продолжаются самые основные бои. Этот участок находится под обстрелами. Россияне пытаются восстановить свои утраченные позиции, ВСУ их уничтожают. Враг подтягивает новые резервы. За Клищиевкой и Андреевкой расположены высоты, что усложняет работу Силам обороны" , – объяснил Погорелый.

Соучредитель DeepState также добавил, что на Таврическом направлении оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

В районах Новопрокоповки и Вербового продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ, используя локальные контрштурмы. Россияне пытаются отбить утраченные позиции, но ВСУ не остановить. В районе Приютного противник активизировался, усилились артиллерийские обстрелы, но существенных изменений нет, враг пытается перехватить инициативу, но у них ничего не выходит", — подчеркнул Погорелый.

Напомним, аналитики сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клищиевки. Больше об этом читайте в новости.

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