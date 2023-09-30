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"Россияне набирают новый ударный кулак, но ВСУ не остановить": DeepState о ситуации на линии фронта

"Россияне набирают новый ударный кулак, но ВСУ не остановить": DeepState о ситуации на линии фронта

Фото: Associated Press

Враг пытается перехватить инициативу.

Во время контрнаступления ВСУ добились значительных успехов на разных участках фронта. Оккупанты пытались продвинуться, однако понесли потери.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый описал ситуацию на линии фронта и отметил, что враг пытается перехватить инициативу, однако ВСУ не остановить, пишет "Эспрессо".

"На Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. Сейчас россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления. Оккупанты обстреливают села и наших военных. Было замечено, что враг перебрасывает войска на другие направления", — отметил Погорелый.

По его словам, на Бахмутском направлении особых изменений нет.

"Серая зона — это железнодорожное покрытие в районе Клищиевки, там продолжаются самые основные бои. Этот участок находится под обстрелами. Россияне пытаются восстановить свои утраченные позиции, ВСУ их уничтожают. Враг подтягивает новые резервы. За Клищиевкой и Андреевкой расположены высоты, что усложняет работу Силам обороны" , – объяснил Погорелый.

Соучредитель DeepState также добавил, что на Таврическом направлении оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ.

В районах Новопрокоповки и Вербового продолжаются тяжелые бои. Оккупанты пытаются остановить наступление ВСУ, используя локальные контрштурмы. Россияне пытаются отбить утраченные позиции, но ВСУ не остановить. В районе Приютного противник активизировался, усилились артиллерийские обстрелы, но существенных изменений нет, враг пытается перехватить инициативу, но у них ничего не выходит", — подчеркнул Погорелый.

Напомним, аналитики сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клищиевки. Больше об этом читайте в новости.

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