Россияне начали активно глушить украинские Starlink: военный предупредил о новой угрозе

Starlink / © depositphotos.com

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Российские кафиры резко увеличили количество комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия терминалам Starlink .

Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям и военный эксперт Сергей «Флэш» Бескрестнов .

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По его словам, новые комплексы РЭБ появляются как непосредственно вблизи линии боевого столкновения, так и в районах, расположенных вдали от фронта.

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«Мы продолжаем фиксировать резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы против "Старлинков". Комплексы появляются как в глубоком тылу, так и у фронтов», — отметил эксперт.

Сергей Флеш подчеркнул, что такая реакция российских войск была ожидаемой. Оккупанты пытаются усложнить использование спутниковой связи украинскими подразделениями, ведь Starlink играет важную роль в передаче данных и координации действий на поле боя.

В то же время эксперт не уточнил, в каких районах зафиксированы новые российские комплексы и насколько эффективно они способны влиять на работу украинских терминалов.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Украине обновили верификацию Starlink: что изменится

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