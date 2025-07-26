Россияне начали атаковать Константиновку с нового направления, где накопили большие резервы

Константиновка

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Российские оккупанты годами пытаются приблизиться к Константиновке Донецкой области. Они наступают туда с разных направлений в течение длительного времени.

Об этом рассказал спикер ОСУВ «Хортица», майор Виктор Трегубов в комментарии 24 Канала.

Как подчеркнул Трегубов, враг лез в сторону Константиновки из Торецкого направления, через сам Торецк, через Часов Яр и т.д. Но годами им не удавалось добиться там успехов.

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Какая ситуация возле Константиновки

В конце концов россияне попытались продвинуться поближе с другого направления. Оккупанты вышли за трассу Покровск-Константиновка и пролезли между двумя городами.

«Проблем стало больше, потому что фактически добавилось еще одно направление. Это именно то направление, на котором у россиян очень большие резервы. В большинстве своем они идут в сторону Покровска. Хотя так же идут и в сторону Константиновки, но с меньшим акцентом», — подчеркнул Трегубов.

Напомним, съемочная группа ТСН работала в Константиновке и попала под обстрелы российских КАБов. Военные и местные откровенно рассказали нашим журналистам, что происходит в Константиновке.