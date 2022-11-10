Россияне начали бежать из Херсона на моторных лодках: в Сети опубликовали видео

Российские оккупанты вечером, 10 ноября, начали бежать из временно оккупированного Херсона даже на моторных лодках.

Об этом пишут местные жители, херсонский журналист Константин Рыженко и телеграмм-канал "Николаевский Ванек".

Жители оккупированного правого берега Херсонской области сообщают, что оккупанты якобы начали бежать из Херсона. Для этого они даже используют моторные лодки. Россияне пытаются переплыть Днепр, чтобы выбраться на правый берег.

"По всей береговой линии Херсона слышны моторные лодки, по крайней мере, от консервного до фрегата фиксировали. Местами есть украинская связь", — написал Константин Рыженко.

Также россияне, сбегая с правого берега Днепра, взорвали многие мосты.

Ситуация в оккупированном Херсоне

Известно, что украинские защитники проводят контрнаступление на Херсонском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на юге во время стремительного контрнаступления украинские защитники освободили уже 41 населенный пункт.

Местные паблики также сообщают, что в Херсонской области вечером 10 ноября слышны звуки взрывов, в частности в районе Антоновского моста, а в пригороде самого Херсона звучат автоматные очереди.

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