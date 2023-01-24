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Россияне начали бежать из оккупированного Луганска и боятся выходить из тыла — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
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Россияне начали бежать из оккупированного Луганска и боятся выходить из тыла — Генштаб

Фото: Associated Press

"Администрация" производит эвакуацию из города на территорию РФ.

Армия агрессорки России приступила к эвакуации военных из временно захваченного Луганска. Из города их перевозят на территорию РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию Российской Федерации семей военнослужащих второго армейского корпуса вооруженных сил РФ", — говорится в строительстве.

Кроме того, за десять дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника.

"Стало практикой, что на передний край в большинстве своем отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу", — добавляют в Генштабе.

Напомним, РФ строит оборонительные рубежи вдоль границ с Украиной. По словам эксперта Олега Жданова, такое строительство на территории России вдоль украинской границы и на оккупированных территориях, которые якобы должны уберечь от "наступления" ВСУ, направлено исключительно на внутрироссийскую аудиторию.

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Дата публикации
Просмотры
16к
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