Россияне начали говорить о "катастрофе" в войне против Украины: чего боится пропаганда

Парад в Москве / © Associated Press

Реклама

В российской пропагандистской и военной среде все чаще признают, что война против Украины развивается не так, как ожидалось в Кремле. Если раньше там активно говорили о «победе», то теперь в военных форумах и пропагандистских эфирах все более заметны гнев, растерянность и страх перед поражением.

Об этом говорится в материале NZZ.

Одним из символических моментов стало то, что война России против Украины уже длится дольше советской войны против нацистской Германии. В то же время, российская армия за это время не достигла заявленных целей: Украина не была ни «демилитаризована», ни сломана как государство.

Реклама

Напротив, украинская армия стала сильнее, а украинские военные технологии — в частности, дроны и дальнобойные средства поражения — стали серьезной проблемой для РФ.

Россияне жалуются на украинские дроны

В России все чаще признается, что украинские беспилотники и ракеты могут поражать цели глубоко на российской территории. Секретарь Совбеза РФ и бывший министр обороны Сергей Шойгу жаловался, что в России больше нет безопасных регионов.

Российские провоенные комментаторы также говорят о технологическом отставании РФ. Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил:

«У нас легендарное оружие, у них современное».

Реклама

Российский военный блоггер Подольский утверждает, что украинцы используют вдвое больше дальнобойных беспилотников, чем россияне. Он признает, что проблемы на фронте следует решать, однако не объясняет, как именно.

На фоне этого российский националист Максим Калашников прогнозирует для РФ "идеальную катастрофу" и говорит об "ужасной войне, которая разрушает нас изнутри".

Проблемы на фронте и море

Российские комментаторы все чаще обсуждают и потери на фронте. Они опасаются, что Украина может значительно увеличить количество выведенных из строя российских военных ежемесячно.

В то же время, так называемые «мясные атаки» РФ выглядят все менее эффективными на фоне развития украинских дронов и новых технологий.

Реклама

Отдельно в российской среде болезненно воспринимают ситуацию на море. Большинство кораблей Черноморского флота РФ либо уничтожены, либо вынуждены прятаться в портах. Для России это особенно унизительно, ведь у Украины фактически нет классического большого флота.

Страх перед новым украинским оружием

Дополнительную тревогу в России вызывают украинские разработки дальнобойного оружия. В частности, упоминается производитель ракет "Фламинго" Fire Point, анонсирующий новые ракеты средней дальности.

После этого Соловьев в эфире российского гостелевидения возмущался, почему украинские разработчики все еще живы, а также задавал вопрос, где российская противовоздушная оборона, если Украина может регулярно атаковать объекты в РФ.

Война давит на российскую экономику

На фоне военных проблем растет и финансовое давление на Россию. Война поглощает значительные ресурсы государства, а российские олигархи уже говорят о необходимости работать больше, чтобы удержать экономику.

Реклама

В частности, Олег Дерипаска призвал увеличить рабочее время до 12 часов в день и шести дней в неделю.

В то же время, для Кремля сложно не только продолжать войну, но и остановить ее. Россия объявила «своими» четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, но полностью их не контролирует.

Пропагандисты ищут виновных

В российском информационном поле все чаще возникает нервная реакция на неудачи. Бывший "народный губернатор ДНР" Павел Губарев в одном из интервью заявил, что количество погибших российских военных может превышать миллион.

После этого Соловьев назвал его предателем и потребовал ареста. В то же время, сам пропагандист признал, что Украина побеждает в отдельных аспектах войны.

Реклама

Другой пропагандист, Дмитрий Стешин, заявил, что новая мобилизация не решит проблему РФ, даже если мобилизовать «десять миллионов», ведь из-за украинских дронов многие российские военные не доходят до фронта живыми.

Война в Украине в тупике — что известно

Напомним, в марте офицер ВСУ Мирослав Гай заявил, что на фронте сохраняется паритет сил, а ситуация напоминает тупик. Хотя враг имеет тактические успехи, украинские подразделения часто возобновляют позиции и проводят контрнаступательные действия. В частности, в Купянске оккупанты смогли зайти в жилую застройку, но Силы обороны перерезали им логистику и окружили захватчиков. По словам военного, без радикальных изменений такой паритет будет сохраняться и дальше.

Начальник штаба Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина считает, что, несмотря на тупик на фронте в Украине, Россия наращивает военную мощь и не отказывается от агрессивных намерений. Кремль стремится вернуть влияние над Центральной Европой в границах НАТО в 1997 году и планирует увеличить армию до 1,5 млн человек. Генерал подчеркнул, что по завершении войны в Украине Европа должна быть достаточно сильной для сдерживания РФ, учитывая текущее состояние отношений с США.

Новости партнеров