Россияне начали использовать на фронте квадроциклы: в ВСУ назвали неожиданную причину

Из-за дефицита бронетехники российские войска на Запорожском направлении вынуждены использовать для передвижения квадроциклы, В результате этого ВСУ уже назвали их наступления "колымажными мясными штурмами".

Российские войска в Запорожском направлении используют квадроциклы для перемещения на фронте. Это связано с дефицитом танков и бронемашин у оккупантов.

Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"Мы уже попытки наступления россиян на Запорожском направлении называем "колымажные мясные штурмы", потому что они там достаточно активно используют квадроциклы", — сказал он.

Лиховий добавил, что россияне выбрали такой транспорт не только потому, что это хороший и быстрый способ передвижения, но и потому, что у них просто выбиты танки и бронемашины. У них уже не остается бронетехники, потому они готовы использовать квадроциклы.

"Вчера уничтожили еще 2 квадроцикла, а в общей сложности количество уничтоженных доходит до нескольких десятков за последние несколько недель", — добавил спикер ОСУВ "Таврия".

Напомним, на Таврическом направлении становится горячим новый участок фронта – это Ореховское направление. Там оккупанты РФ пытаются срезать Роботинское отступ.

Читайте также: