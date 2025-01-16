Россияне начали использовать новую стратегию применения дронов со сбросами: детали

Враг тестирует новый подход.
Россияне начали использовать новую стратегию применения дронов со сбросами. Их цель – сократить подлетное расстояние до цели.
Об этом рассказал офицер бригады Рубеж НГУ Владимир Черняк.
В чем заключается тактика
Как пояснил боец, есть пилот, который находится на безопасном расстоянии, на котором FPV-дрон может работать. И близко от наших позиций сидит военнослужащий армии РФ, имеющий запасные батареи и сбросы к, например, Mavic или FPV-дрону. Он приделывает к ним боеприпас, запускает их непосредственно пилот, и когда Mavic сделал сброс, ему не нужно возвращаться на базу в 10 км.
"Это делается для того, чтобы сократить подлетное расстояние до цели. Например, за 10 км, пролетающий дрон, на него 10 раз может повлиять РЭБ-система", — пояснил Черняк.
К сожалению, противник тоже учится. Со стороны наших бойцов разрабатывается стратегия по борьбе с такой тактикой.
Читайте также: