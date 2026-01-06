Россияне начали использовать "реалистичные" маскировочные сетки на фронте (фото)

Новые маскировочные сетки РФ, имитирующие строительную свалку

Российские войска начали применять на фронте маскировочные сетки, обладающие чрезвычайно высокой степенью реалистичности.

Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто», — отметил «Флэш» в соцсетях.

Главной особенностью нового средства маскировки является его визуальная идентичность со строительным мусором. Снаружи такая сетка напоминает хаотическую свалку битого кирпича. Это и делает ее практически незаметной при наблюдении с дронов или с помощью оптических приборов.

Благодаря объемной текстуре и специфической окраске объект под такой защитой выглядит как обычная куча стройматериалов, а не маскировочная сетка, под которой прячутся российские захватчики.

Новые маскировочные сетки РФ, имитирующие строительную свалку

