Война
3832
1 мин

Россияне начали использовать "реалистичные" маскировочные сетки на фронте (фото)

Сергей Флеш рассказал о новых маскировочных сетках РФ, которые имитируют строительную свалку.

Руслана Сивак
Новые маскировочные сетки РФ, имитирующие строительную свалку.

Российские войска начали применять на фронте маскировочные сетки, обладающие чрезвычайно высокой степенью реалистичности.

Об этом сообщил эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто», — отметил «Флэш» в соцсетях.

Главной особенностью нового средства маскировки является его визуальная идентичность со строительным мусором. Снаружи такая сетка напоминает хаотическую свалку битого кирпича. Это и делает ее практически незаметной при наблюдении с дронов или с помощью оптических приборов.

Благодаря объемной текстуре и специфической окраске объект под такой защитой выглядит как обычная куча стройматериалов, а не маскировочная сетка, под которой прячутся российские захватчики.

Ранее мы писали, что российская армия сталкивается с серьезной проблемой мотивации личного состава. Желание воевать исчезает не только у мобилизованных и наемников, но и среди офицеров. Чтобы удержать дисциплину и гнать солдат в бой, российское командование прибегает к жесточайшим методам.

Напомним, в оккупированном Алчевске произошло ДТП с участием пьяных российских военных 88-й бригады. В результате аварии погиб комбриг 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ Эрик Селимов и еще трое его подчиненных.

3832
