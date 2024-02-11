Россияне начали использовать в Украине "умные" дроны с машинным зрением: какую угрозу они несут

Российская оккупационная армия использует на войне против Украины так называемые умные дроны с зрением, которые могут поражать цели, несмотря на системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал в эфире телемарафона эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов на позывной "Флэш".

По его словам, впервые такая разработка врага была зафиксирована около трех недель назад на Херсонском направлении. В частности, россияне пытались атаковать катер украинских морпехов другим беспилотником, но его перекрыли средства радиоэлектронной борьбы.

"И они запустили тестовый образец дрона с навевшимся и поразившим машинным зрением", − отметил Бескрестнов.

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Они могут обнаруживать и отслеживать движущиеся объекты, преодолевая большие расстояния. Более того, на их работу не влияет потенциальная потеря изображения, вызванная РЭБ. Уменьшаются требования и к самим пилотам.

"В результате уменьшаются требования к пилотам, которым достаточно уметь поднять БЛПА, довести его до цели и зафиксировать ее — тогда "умный" аппарат сам сможет долететь и атаковать", - считает эксперт.

Он добавляет, что машинное зрение отличается от искусственного интеллекта, включающего нейронные сети с возможностью обучения.

Напомним, ночью против 11 февраля российские кафиры в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Враг выпустил 45 БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклавы и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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