Россияне начали контролировать посадки между селами Тоненькое и Уманское на Донетчине — DeepState (карта)

Российские войска за последние дни фактически начали контролировать посадки между селами Уманское и Тоненькое Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Оккупанты 9 апреля устроили две попытки штурмовать южные окрестности Уманского. Враг не жалеет военной техники и личного состава.

Так, на рассвете российские войска ввели в бой колонну из 15 единиц военной техники, а уже в обед – еще одну колонну из 10 ЕВТ. Обе атаки были отбиты сичеславскими десантниками из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Из плохого – за последние дни враг фактически стал контролировать посадки между Уманским и Тоненьким", – отмечается в сообщении.

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Россияне контролируют посадки между селами Уманское и Тоненькое/Карта DeepState

Напомним, эксперт издания Bild Юлиан Репке 9 апреля заявил, что российские войска зашли в Красногоровку Донецкой области.

А 10 апреля в DeepState сообщили, что оккупанты захватили село Первомайское на Донетчине и продвинулись южнее Новокалинового, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки.

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