Россияне начали контролировать посадки между селами Тоненькое и Уманское на Донетчине — DeepState (карта)

Накануне враг предпринял две попытки штурмовать южные окрестности Уманского.
Российские войска за последние дни фактически начали контролировать посадки между селами Уманское и Тоненькое Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
Оккупанты 9 апреля устроили две попытки штурмовать южные окрестности Уманского. Враг не жалеет военной техники и личного состава.
Так, на рассвете российские войска ввели в бой колонну из 15 единиц военной техники, а уже в обед – еще одну колонну из 10 ЕВТ. Обе атаки были отбиты сичеславскими десантниками из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
"Из плохого – за последние дни враг фактически стал контролировать посадки между Уманским и Тоненьким", – отмечается в сообщении.
Читайте главные новости дня:
- Изменения в мобилизации: драконовские штрафы и новые сюрпризы для уклонистов – что известно
- Войска РФ теряют позиции на одном из участков фронта: детали от ISW
- Кэмерон не смог убедить Трампа по помощи Украине — The Guardian
Напомним, эксперт издания Bild Юлиан Репке 9 апреля заявил, что российские войска зашли в Красногоровку Донецкой области.
А 10 апреля в DeepState сообщили, что оккупанты захватили село Первомайское на Донетчине и продвинулись южнее Новокалинового, восточнее Уманского, южнее Новомихайловки.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Предупреждение от ГУР! Россияне захватили Первомайское, следующим может быть Покровск
Читайте также: