Россияне начали наступление на Харьковщине "по графику": в ГУР прокомментировали ситуацию

Главному управлению разведки Минобороны заранее было известно о планах оккупантов начать наступление в Харьковской области, поэтому оно не стал неожиданностью.

Об этом в воскресенье, 12 мая, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

“Действия врага на этом направлении начались по графику, который был известен и о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство были информированы", — подчеркнул он.

По его словам, оккупанты бросили в наступление на Харьковщине солдат Московского и Ленинградского военных округов. Теперь их здесь уничтожают украинские защитники, в том числе спецназовцы ГУР.

После начала этого "наступления" в ГУР прогнозируют резкое увеличение количества российских военнопленных.

"Сейчас враг терпит большие потери. Учитывая масштабы ситуации с российской группировкой, их потерь и, в частности будущих, было принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных", — заявил Юсов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне активно атакуют украинские подразделения по нескольким направлениям с целью продвижения вглубь Харьковской области.

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