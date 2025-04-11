Россияне начали наступление, цель – окружение крупного областного центра: ВВС об угрозе

Наступление РФ. / © ТСН.ua

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Весенне-летняя наступательная кампания армии РФ, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, «фактически началась». В частности, возросла активность россиян в Сумском направлении. ВСУ перебрасывает туда дополнительные подразделения.

Об этом сообщает издание BBC Украина со ссылкой на украинский Генштаб.

Планы РФ по Сумской области

Об агрессивных планах Кремля по Сумщине и Харьковщине заявляли и президент Владимир Зеленский, и главком Александр Сырский. Ведь с конца февраля 2025 года российские войска, развивая свое наступление на Курщине, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в селах Сумской области. Это — Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинения русской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина — 25 км.

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Минобороны РФ заявило, что уже взяло под контроль Басовку и Журавку. Впрочем, украинское военное командование это отрицает. По их информации, села находятся в «серой зоне».

По данным ВВС Украина, в последние недели командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения на это направление, чтобы сдержать оккупационную армию. В свою очередь источник в Генштабе сообщил, что замысел Кремля — создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру.

«Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум», — заявил собеседник.

ВВС пишет, что именно для недопущения этого ВСУ удерживают остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь, а также 18 марта приступили к ограниченной операции на стыке Белгородской и Курской областей. Украинским военным удалось продавить российскую оборону и создать плацдарм в районе деревень Демидовка и Поповка.

Долгое время Киев не подтверждал прорыв на Белгородщине, на днях президент Зеленский объяснил, что наступление ВСУ на Белгородщине разбило планы РФ сформировать единую наступательную группировку для атаки на Сумщину и Харьковщину.

Планы РФ по Харьковщине

Что касается российского наступления в Харьковской области, то речь не идет о непосредственной угрозе для областного центра. Собеседник по руководящему составу ВСУ объясняет, что Россия пытается активизировать свои действия возле Волчанска, а также развила свой успех на нескольких плацдармах на реке Оскол.

Отмечается, что еще в декабре прошлого года военные РФ смогли переправиться из-за этого водного препятствия на его западный берег, который удерживали ВСУ. Россиянам по состоянию на апрель удалось создать и расширить сразу несколько плацдармов — возле сел Тополи, Двуречная, Каменка, Новомлынск.

Если РФ удастся объединить их и переправить на них бронетехнику, то украинское командование может столкнуться с кризисом обороны как возле Купянска, так и к северу — вдоль линии границы Харьковской и Белгородской областей, говорится в материале BBC. Пока украинские защитники пытаются разбивать эти планы противника.

Есть ли угроза для приграничных регионов

Военные эксперты, анализируя начало операций россиян на Сумщине и Харьковщине, указывают на привлеченные к ним ограниченные ресурсы. В частности, к ним привлекли около 62-65 тысяч военных. Это количество может проводить в Сумской области только «наступательную операцию ограниченного масштаба» — то есть только продвижение до 10 км вглубь и до 30 км в ширину по фронту для создания буферной зоны, говорит военный эксперт Константин Машовец.

«Однако его способность прорвать подготовленную оборону Вооруженных сил Украины (даже первый ее рубеж) на этом направлении в оперативно-тактической глубине, а тем более продвинуться в город Сумы, лично для меня вызывает сейчас достаточно скептическую оценку», — отмечает эксперт.

Впрочем, такой сценарий теоретически возможен — в случае кардинального усиления российской группировки. Такие резервы в РФ могут появиться не раньше середины лета. Да и то при условии, что их развертывание будет беспроблемным, а масштабы наступательных действий по другим направлениям будут минимальными.

В такой ситуации военный аналитик считает возможными целями российского наступления на Сумщины несколько объектов, важных для удержания «буферной зоны». Это высоты между селами Юнаковка и Храповщина, лесной массив к северо-востоку от Сум, простирающийся от Радьковки до Могрицы, и побережье реки Псел в приграничной.

Собеседник BBC в руководстве ВСУ говорит, что страна вынуждена «действовать аналогично», то есть также набирать людей и усиливать военные подразделения. По его мнению, заявления Кремля о готовности к перемирию — манипуляция, чтобы скрыть подготовку к наступлению.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что ВСУ могут выйти из важного города Донецкой области. Его оборона длится уже девять месяцев.

Дата публикации 19:40, 09.04.25 Количество просмотров 228 Шок-заявление Сырского и ужасы в Харькове, Краматорске, Кривом Роге!