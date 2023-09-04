"Россияне начали парад ошибок" на фронте: эксперт рассказал, как это повлияет на продвижение ВСУ

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия совершила "парад ошибок" на фронте, что положительно повлияет на ход контраступления ВСУ.

Такое мнение эксперт высказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

"Они активно сжигали свои резервы второй линии, пытаясь удержать первую линию обороны, которая призвана только затормозить и истощить наступательные силы. По каким причинам они это делали – не совсем понятно, но это их дела", — сказал Коваленко, подчеркнув, что такой способ они просто истощили свои стратегические ресурсы.

По его мнению, прорыв второй линии в Запорожском направлении реален.

"Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ, поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень помогут. Россиянам уже очень тяжело удержать вторую линию", – отметил он.

Коваленко предусматривает "волну жестов волов" со стороны оккупационных войск, ведь "у россиян третья линия обороны – тыловая, без особой защиты".

"Я думаю, до конца сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя", — считает он.

Напомним, генерал-лейтенант ВСУ в отставке оценил, могут ли Силы обороны прорвать вторую линию обороны.

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