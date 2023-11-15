Россияне начали подготовку к "президентским выборам" на оккупированном Запорожье — Федоров

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне готовятся к проведению выборов президента РФ. Туда завозят людей из РФ, едва говорящих по-русски.
На захваченной территории Запорожья оккупанты создают комиссии и агитационные группы, а также проводят учет местных жителей перед началом предвыборной кампании.
О 15 ноября рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает "Суспільне".
"Они начинают создавать комиссии, агитационные группы для "выборов" в РФ. Их цель — снять пропагандистское кино о том, что вроде бы состоялось голосование. Сейчас они делают переучет всех проживающих в Бердянске, Мелитополе и других населенных пунктах. Запишут всех, что проголосовали "за", но это точно не будет соответствовать действительности", – сказал Федоров.
По его словам, местные жители, в свою очередь, массово отказываются сотрудничать с РФ.
"Местных мало, россияне завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Палитра разная. Привозят даже из Сибири. Привозят из Дагестана людей, едва говорящих по-русски", — говорит городской голова Мелитополя.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин в последнее время активизировался в публичном пространстве перед началом своей избирательной кампании. Разведка Британии говорит, что кремлевские политтехнологи пытаются представить Путина перед россиянами "патриотическим" кандидатом.
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